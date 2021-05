Zidane: "Eden a besoin d'enchaîner les matchs"

Les supporters du Real en attendaient plus d'Eden Hazard à Chelsea, mais le Diable Rouge a besoin de jouer pour retrouver son meilleur niveau.

Titulaire à Stamford Bridge, sur une pelouse qu'il connaît par coeur, Eden Hazard n'a pas été en mesure de guider le Real Madrid vers la finale de la Ligue des Champions. Le Diable Rouge a été assez discret sur la pelouse de Chelsea.

Zinedine Zidane en attend sans doute plus de son numéro 7, mais sait aussi que le Brainois a besoin de temps. "Eden doit jouer. Il doit retrouver sa confiance, petit à petit et c'est en jouant que ça reviendra", estime le coach du Real. "Il a besoin d'enchaîner les matchs. C'est un processus et il n'en était qu'à a sa deuxième rencontre en tant que titulaire. Il reviendra à son meilleur niveau, s'il peut enchaîner."

Il reste quatre rencontres au capitaine des Diables pour terminer la saison sur une bonne note et pour essayer d'aller chercher le titre avec le Real? La réception de Séville, dimanche soir, sera un match capital pour Eden Hazard et ses partenaires.