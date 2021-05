Le Standard négocie avec Nicolas Raskin, entre autres cadres, pour une prolongation

Le Standard va-t-il prolonger ses cadres à l'intersaison ? Le club y travaillerait en coulisses.

Le Standard fait face à un chantier massif cet été, et une bonne partie de celui-ci sera lié aux prolongations de contrat : comme le rapporte Het Laatste Nieuws, le club liégeois aimerait prolonger ses cadres, notamment Arnaud Bodart et Nicolas Raskin, qui ont toujours un contrat respectivement jusqu'en 2023 et 2022 et seraient prêts à encore attendre un peu qu'une offre financièrement plus généreuse parvienne sur leur table.

D'après Sudpresse, cependant, les négociations avanceraient positivement avec Nicolas Raskin. Le médian a disputé 41 matchs cette saison toutes compétitions confondues et fait partie des chouchous du public. Le Standard aimerait également prolonger Michel-Ange Balikwisha, qui dispose d'un contrat jusqu'en 2023 mais peut compter sur un certain intérêt, notamment du côté de Bruges.