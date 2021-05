Mbaye Leye veut une réaction contre La Gantoise : "Il faut laver l'affront"

Ce samedi soir, le Standard de Liège affrontera La Gantoise lors de la deuxième journée des Playoffs 2. Les Rouches doivent absolument l'emporter après la grosse déconvenue subie sur la Côte le week-end dernier.

Quelques minutes seulement après le coup de sifflet final à Ostende, Mbaye Leye a fait savoir à tes troupes qu’ils devaient passer la nuit à l’Académie. "Une décision normale à prendre après le match. Chacun doit se regarder dans une glace. Il était nécessaire de prendre ces décisions. Nous sommes payés pour livrer de bonnes prestations, c'est notre métier. Il faut être focus sur le football. Dimanche, j'avais un repas, je l'ai annulé. Le travail passe d'abord, tout le monde est concerné : le staff et les joueurs sont ensemble. La réaction, c'est sur le terrain qu'elle aura lieu. Je veux voir de la passion, de la fierté et de la ferveur à Sclessin demain, nous n'avons pas vu cela à Ostende ! Il a manqué de la grinta et quand tu vois que les Côtiers ont couru 5km de plus...", a lâché le coach des Rouches en conférence de presse.

"Je veux une réaction"

Samedi soir, le matricule 16 croisera le fer avec La Gantoise. "Un match important, je veux une réaction. Je ne dois même pas motiver mes troupes. Après leur mauvaise prestation du week-end dernier, ils doivent répondre présents. Il faut laver l'affront subi à Ostende. Je n'ai pas été cool cette semaine avec mes joueurs mais je veux voir absolument autre chose", a prévenu le technicien sénégalais.

"J’ai décidé de nommer Kostas Laifis en tant que capitaine"

Après la défaite à Ostende, le coach des Rouches avait dit qu'il prendrait ses responsabilités pour le prochain match et opterait pour ceux qui peuvent faire quelque chose et jouer un vrai match de PO2. Doit-on s'attendre à beaucoup de changements dans le onze de base et à voir plusieurs cadres sur le banc ? "Je ne vais pas donner la composition avant la rencontre. J'alignerai une équipe dont la mentalité sera au top. Des matchs de football, nous allons encore en perdre. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes qui vont intégrer l'équipe première puissent s'appuyer sur des leaders et des cadres. Apprendre aux côtés d'éléments qui ont la bonne attitude et qui représentent le club. Le rayonnement du club passe par cette phase essentielle. Une mentalité exemplaire. J’ai décidé de nommer Kostas Laifis en tant que capitaine quand Zinho n’est pas là car je veux que celui qui porte le brassard incarne le club", a souligné Leye.