Rafael Benitez rêve d'un retour en Premier League

Rafael Benitez est un entraîneur libre depuis janvier dernier et la fin de son bail en Chine, au Dalian Yifang. L'Espagnol rêve d'un retour en Premier League, où il a connu ses plus belles heures.

Rafael Benitez (61 ans) peut-il réaliser un énième retour en Angleterre ? L'entraîneur espagnol est libre depuis janvier et la fin de son aventure chinoise au Dalian Professional (anciennement Dalian Yifang), et espère retrouver l'Angleterre. Il réside à Liverpool, où il a connu ses plus beaux succès en tant qu'entraîneur et était une figure très appréciée lors de son passage de 2004 à 2010.

"Ma priorité est la Premier League, ma famille est ici et j'aime le style de football pratiqué. Je regarde chaque match de Premier League, parfois la Championship, donc je suis prêt", affirme Benitez sur SkySports. "Je regarde souvent la Serie A, mais je ne vois pas vraiment d'opportunités là-bas, en France, en Allemagne ou au Portugal pour développer les joueurs et rendre une équipe compétitive".