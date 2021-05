Beaucoup de buts et une bonne affaire pour Malines... et le Standard

Un match spectaculaire et une victoire du Kavé qui relance le suspense en playoffs 2.

Les Europe Playoffs ne sont pas encore joués. Ostende, large vainqueur du Standard la semaine dernière, avait l'occasion d'assommer la concurrence sur la pelouse malinoise, mais les Côtiers n'ont pas été en mesure de dompter des Malinois aussi efficaces que solides.

Le KVO avait pourtant pris un départ royal, en creusant un écart de deux buts dans la première demi-heure, grâce à des réalisations de Fashion Sakala et Arthur Theate. Mais le Kavé a répondu avant la pause: des buts de Nikola Storm et de Karim Mrabti et les deux équipes rentraient au vestiaire sur un score de parité (2-2).

Money time fatal aux Côtiers

Sonnés, les Côtiers ont finalement but la tasse en toute fin de match. Andrew Hjulsager avait pourtant répondu au 3-2 de Nikola Storm, mais Jordi Vanlerberghe et Igor De Camargo ont offert la victoire au Kavé dans le money time (5-3).

Une victoire qui relance l'intérêt des Europe Playoffs: le KVO (30 points) conserve la tête, mais n'a plus que deux points d'avance sur le Standard et Malines, Gand ferme la marche avec 26 points.