Le jeune Belge Eliot Matazo ouvre son compteur et remet Monaco sur le podium

Eliot Matazo a inscrit le premier but de sa jeune carrière et offert une précieuse victoire à l'AS Monaco.

Quelques semaines après avoir distillé son premier assist, Eliot Matazo, 19 ans, a ouvert son compteur but en Ligue 1, dimanche après-midi. Après une percée dans l'axe et un relais avec Wissam Ben-Yedder, l'international U19 belge a tranquillement placé le cuir au fond des filets.

Le seul but de la rencontre qui opposait le Stade de Reims de Thomas Foket et Wout Faes, tous les deux titulaires, à l'AS Monaco (0-1). Eliot Matazo rapporte donc trois points à l'ASM qui repasse devant Lyon et retrouve sa place sur le podium.