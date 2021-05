📷 Un coach brandit une pancarte en match pour se faire comprendre de ses joueurs !

ScĂšne cocasse lors de Brondby-Midtjylland au Danemark : ne pouvant se faire entendre de ses joueurs, l'entraĂźneur des locaux a brandi ... une pancarte avec ses instructions.

Niels Frederiksen s'est fait remarquer lors de Brondby-Midtjylland : à cause de l'ambiance de folie causée par les 8000 supporters présents ("On aurait dit qu'ils étaient 30.000", déclarera-t-il après), le coach des locaux ne pouvait pas se faire comprendre de ses joueurs ... et a décidé d'écrire ses consignes au feutre sur une pancarte. Des mots simples : "Keep attacking", continuez d'attaquer. Brondby menait 2-1 et l'a emporté 3-1.