Le KV Ostende a obtenu sa licence pour la saison prochaine devant la CBAS

Le KV Ostende a annoncé ce lundi la nouvelle sur ses réseaux sociaux : la CBAS (Cour Belge d'Arbitrage du Sport) a accordé aux Côtiers la licence pour le football européen, la D1A et la D1B, après que le club ait pu présenter via ses propriétaires toutes les garanties financières nécessaires. Pacific Media Group a donc rassuré les instances décisionnaires.

Op het officiële vonnis is het nog even wachten tot vanavond, maar het BAS bevestigde ons zonet dat de licentie 2021-2022 binnen is. Dat wil zeggen dat KVO ook volgend seizoen zeker in 1A speelt én het eventueel ook Europa in kan. En nu donderdag met volle moed naar AA Gent ! pic.twitter.com/9yUVYrQ6Nv