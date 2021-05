Liga: Borja Iglesias replace le Betis dans la course à l'Europe

Le Betis intègre le top 6 et entrevoit une qualification européenne.

Avant la 35e journée capitale qui sera jouée cette semaine, ce sont le Betis et Grenade qui refermaient le programme de la 34e journée du championnat espagnol. Avec un objectif similaire pour les deux équipes: une victoire pour continuer de croire à une qualification européenne.

Et c'est le Betis qui s'en sort, après avoir souffert, et grâce à Borja Iglesias. L'attaquant espagnol a inscrit les deux buts qui permettent aux Verdiblancos de mettre fin à une série de six matchs sans victoire et, surtout, de dépasser Villarreal et d'intégrer le top 6.