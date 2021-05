Les Pays-Bas dévoilent une liste de 34 joueurs pour l'Euro.... sans Lang

Les sélectionneurs doivent rendre une liste de 26 joueurs pour l'Euro et ce vendredi, De Boer a annoncé une liste de 34 joueurs dans laquelle il fera son choix définitif.

Dans cette liste, on ne retrouve pas Noa Lang, qui va probablement aller disputer l'Euro Espoirs. Par contre, on y voit la présence de Bizot, l'ancien gardien de Genk. Il n'y a pas de véritable surprise dans cette liste.

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi



This is the provisional squad for #EURO2020!



ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V