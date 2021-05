Rob Schoofs et ses coéquipiers espèrent que Malines évoluera sur la scène européenne la saison prochaine

Ce jeudi après-midi, le KV Malines est allé s'imposer au Standard de Liège (1-2) lors de la troisième journée des Playoffs 2. Grâce à ce succès, les troupes de Wouter Vrancken prennent la première place du groupe et peuvent rêver d'un ticket européen.

Malines a mérité de l'emporter ce jeudi à Sclessin. Nikola Storm, l'homme du match, a donné le tournis à la défense du Standard de Liège. Son tir provoque l'autobut de Gavory et c'est lui qui doublera la mise d'un tir à ras de sol. Son huitième but en cinq matchs. "Nikola est en feu", a souri Rob Schoofs lors de la conférence de presse. "Il a toujours été menaçant, mais maintenant les ballons rentrent aussi. Tous nos attaquants jouent très bien. C'est important si vous voulez gagner. J'espère que Niko et les autres resteront en forme une semaine de plus", a confié le capitaine malinois.

"Le match de dimanche contre le Standard sera très important"

Le KV Malines en Conference League la saison prochaine ? Les pensionnaires de l'AFAS Stadion peuvent tout doucement y penser, ils occupent la première place des Playoffs 2 à trois journées de la fin. "Si nous sommes favoris ? Mon Dieu, c'est difficile à dire. Les équipes sont encore proches les unes des autres. Le match de dimanche contre le Standard sera très important. Si nous le gagnons, nous ferons un grand pas vers le football européen. Bien sûr, la pression sera là. L'entraîneur avait dit que nous devions aller chercher la victoire à Sclessin, chose faite. Cela fonctionne bien pour l'instant. Nous avons pas mal de chance et nous pouvons rivaliser avec les meilleures équipes. Nous sommes le "petit Malines" qui ne s'est qualifié pour les Playoffs que lors de la dernière journée et qui était encore à l'avant-dernière place il y a quelques mois", a conclu Schoofs.