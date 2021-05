Zinho Vanheusden est la seule éclaircie dans la grisaille liégeoise

Monté au jeu à la 81e pour remplacer Moussa Sissako lors de la défaite du Standard de Liège contre Malines (1-2) ce jeudi après-midi, le joueur âgé de 21 ans a pu enfin rejouer à nouveau après plus de six mois d'absence.

La seule éclaircie dans la grisaille liégeoise ce jeudi après-midi à Sclessin fut la montée au jeu de Zinho Vanheusden. Le Standard de Liège a perdu, mais le matricule 16 a retrouvé son capitaine. Un leader qui lui manque depuis de nombreux mois. "Je l’ai vu beaucoup travailler ces deux voire trois dernières semaines. Il montrait qu'il était prêt à l'entraînement. Si Zinho est monté au jeu, ce n’est pas pour lui faire plaisir. J’avais le feu vert du médecin et du joueur aussi. Il pouvait apporter de la fraîcheur et quelque chose offensivement. Moussa Sissako était aussi un peu fatigué. Nous sommes contents de pouvoir compter à nouveau sur un joueur de ce niveau qui revient d'une longue blessure", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

"Tout le monde connait son envie de gagner et son envie de vaincre"

Le défenseur central pourra-t-il enchaîner les prochaines rencontres et retrouver sa place dans le onze liégeois ? "Je ne sais pas, et je n'ai pas encore en tête l'équipe que j'alignerai dimanche à Malines. Mais depuis que Zinho est là, c'est vrai qu'il apporte un boost. Tout le monde connait son envie de gagner et son envie de vaincre", a souligné le T1 des Rouches.

Même son de cloche du côté de Moussa Sissako qui n’a toujours pas eu l’occasion de jouer avec le capitaine des du matricule 16 en match officiel. "C’est un élément très important dans le groupe. Il a toujours été un leader dans l’âme, ça fait plaisir de le revoir. Quand je suis arrivé, il m’a beaucoup aidé. J’ai une bonne entente avec lui."