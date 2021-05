Axel Witsel réagit sur les réseaux: "Je suis sur le bon chemin"

Comme Roberto Martinez l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines, Axel Witsel est dans la sélection des 26 joueurs pour l'Euro en juin prochain. Sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur du Standard s'est exprimé.

"C'est un grand moment d'émotion pour moi d'être repris, mais aussi une grande fièrté de participer à ce tournoi cet été. J'ai encore beaucoup de travail mais je suis sur le bon chemin et je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir être présent".

I feel such great emotion and pride to be selected in the national squad for this summer’s tournament 🙏🏽🇧🇪



There is still work for me to do but I am on track and doing everything I can to get there 💪🏽 pic.twitter.com/KfazNjsgQ7