Christian Benteke remercie Roy Hodgson: "C'est lui qui m'a donné ma chance"

Christian Benteke termine la saison en trombe et il insiste: c'est en grande partie à Roy Hodgson qu'il le doit.

Christian Bentke se rapproche de la barre des dix buts en Premier League: contre Aston Villa, dimanche après-midi, le Diable Rouge a inscrit le neuvième but de sa saison, le troisième au cours des trois dernières sorties de Crystal Palace.

Une forme resplendissante que Big Ben doit avant tout à Roy Hodgson. "Je pense que c'est à mettre au crédit du coach, qui me donne ma chance. C'est important pour moi, parce que j'ai toujours crû en moi et en mes capacités", insiste le Diable Rouge.

Christian Benteke a en tout cas su se montrer digne de la confiance de son coach et il savoure cette belle fin de saison. "Je suis simplement heureux de jouer chaque semaine et j'essaye de rendre au coach sa confiance", conclut le buteur belge qui aura encore deux occasions pour atteindre le cap des dix buts: contre Arsenal mercredi et à Liverpool dimanche prochain.