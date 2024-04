"On en a parlé avec Karel" : Marc Wilmots revient sur le sort subi par le grand oublié de Karel Geraerts à l'Union

Cameron Puertas est la pièce maîtresse de l'Union Saint-Gilloise cette saison. Il ne jouait pourtant que très peu sous Karel Geraerts.

Avec 14 buts et 21 assists toutes compétitions cette saison, Cameron Puertas explose avec l'Union Saint-Gilloise. Auteur de 6 buts lors des 4 derniers matchs de Playoffs, le milieu offensif est le maestro qui porte l'Union à bout de bras en cette fin de saison.

De quoi se demander pourquoi il ne jouait pas plus sous Karel Geraerts l'an dernier. Malgré la tournante consécutive à l'Europa League, Puertas n'avait débuté que cinq matchs en phase classique, aucun lors des Playoffs.

Un entraîneur qui gagne a toujours raison

Sur le plateau de la tribune, Marc Wimots a répondu très simplement à cette question : "On en a parlé avec Karel. Il y avait Teddy Teuma, Senne Lynen et Lazare Amani. L’entrejeu fonctionnait très bien. C’est magnifique, Teuma part et il y a Puertas. Ils l’ont bien préparé" explique le directeur technique de Schalke.

Il est vrai qu'il est difficile de donner tort à Geraerts vu la forme de l'entrejeu unioniste la saison passée. D'autant plus avec un profil assez similaire à Puertas comme Teddy Teuma.

Les choses ont totalement changé cette saison vu le départ du Franco-maltais ainsi que de Lynen. De son côté, Lazare Amani peine à retrouver son état de forme optimal. Tout profit pour un Noah Sadiki que peu de supporters voyaient s'imposer aussi rapidement vu son manque de temps de jeu à Anderlecht.