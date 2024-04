Bruges en 2024, comme le Standard en 2011 ? Le Club peut empocher un record historique en allant chercher son 19e titre

Le Club de Bruges a empoché seize points en six journées de Champions Play-Offs. Les Blauw & Zwart sont dans le rythme pour égaler, voire battre, la meilleure performance de l'histoire des Play-Offs 1.

Il y a quelques semaines, tout le monde disait encore que le Club de Bruges n'avait plus aucune chance dans la course au titre. Les lauriers semblaient promis à la ville de Bruxelles, au terme d'une lutte entre l'Union et Anderlecht.

Finalement, les Blauw & Zwart terminent la saison en boulet de canon et sont de retour. Qualifiés pour les demi-finales de la Conference League, les joueurs de Nicky Hayen sont en pleine bourre et sont revenus, numériquement parlant, à la hauteur du RSCA en tête du championnat.

Le Club de Bruges peut-il battre le record du Standard ?

Pour cela, les Gazelles ont pu compter sur un bilan remarquable : cinq victoires et un partage lors des six premières rencontres de Play-Offs 1, les Brugeois sont dans la course pour égaler, voire dépasser, la meilleure performance de l'histoire de cette mini-compétition.

Le record, il est actuellement détenu par le Standard de Liège, qui l'a réalisé lors de la saison 2010-2011 sous les ordres du regretté Dominique d'Onofrio, accompagné par un certain Sergio Conceiçao. Qualifiés de justesse pour les Play-Offs 1, les Rouches avaient empoché 26 points sur 30 et avaient manqué le titre de peu.

La belle histoire avait commencé sur la pelouse d'Anderlecht, lors de la première journée, où le Standard s'était imposé avec une équipe particulièrement remaniée. Le Matricule 16 avait ensuite battu Genk, La Gantoise et Lokeren, avant de partager l'enjeu à Bruges lors de la cinquième journée.

© photonews

Les Blauw & Zwart peuvent-ils aller au bout de leur folle remontée ?

Les Rouches ne perdront plus rien, avant l'ultime journée de compétition. En déplacement à Genk, le Standard doit l'emporter pour décrocher l'un des sacres les plus inattendus de l'histoire de notre championnat. Eliaquim Mangala avait ouvert la marque, Mehdi Carcela avait subi la pire blessure de sa carrière et le tout jeune Thibaut Courtois s'était révélé pour offrir le titre aux Limbourgeois, après l'égalisation de Kennedy.

Prendre dix points lors des quatre derniers matchs, voilà donc ce dont le Club de Bruges a besoin pour égaler le record du Standard. Un bilan qui devrait aussi permettre aux Brugeois de remporter le 19e championnat de leur histoire.

La situation des deux équipes est légèrement comparable (même si Bruges était mieux placé au terme de la phase classique), puisque le Club cette saison et le Standard en 2011 n'avaient, au moment d'entamer les Play-Offs, presque aucune chance de remporter le titre. Le Club pourra-t-il aller jusqu'au bout de sa folle remontée ?