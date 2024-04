🎥 Will Still ne veut pas se laisser faire : la séquence cocasse avec l'entraîneur adverse après la lourde défaite de Reims

Will Still √©tait abattu apr√®s la d√©faite 4-1 de Reims √† Clermont. Il a pu compter sur l'entra√ģneur adverse pour le consoler.

Perdre par trois buts d'écarts chez la lanterne rouge a passablement irrité Will Still. En interview d'après-match, il a déclaré qu'il s'agissait du jour le plus noir de sa jeune carrière d'entraîneur (sa réaction complète est à retrouver ici).

Mais là où l'entraîneur belgo-anglais blâmait son équipe pour avoir "offert deux penaltys", sa réaction était plus dirigée contre l'arbitre au coup de sifflet final.

Will Still hors de lui

"Le penalty, je suis tout à fait d'accord. Mais entre nous, votre dernier but est insupportable, il est hors-jeu" a-t-il confié à son homologue Pascal Gastien.

On aurait pu s'attendre à ce que ce dernier conteste, comme c'est parfois le cas lors des moments de tension entre deux entraîneurs. Surtout lorsque le second décroche à l'occasion sa première victoire en cinq matchs. Mais Gastien est totalement allé dans son sens.

"Moi, je le connais (l'arbitre). Ca fait cinq ans que ça dure, en National,...A l'extérieur, il est injouable" a-t-il consolé Will Still, un brin conforté dans son opinion. Pas sûr toutefois que cet échange plaise à la fédération, et en particulier au département arbitrage.