Et si malgré le possible élargissement à une liste de 26 joueurs, Tedesco n'emmenait que...23 Diables à l'Euro ?

Plus l'Euro approche, plus les débats sur la future liste des joueurs retenus commencent à fleurir. Mais cette année, même le nombre de sélectionnés est questionné.

Avant le suspense venant des listes de chaque nation qualifiée pour l'Euro, les différents sélectionneurs ont les yeux braqués vers l'UEFA, qui pourrait officialiser l'élargissement de ces fameuses listes de 23 à 26 joueurs.

L'idée de s'inscrire dans la même idée que lors du dernier Euro ou de la Coupe du Monde au Qatar, avec un groupe plus large pour répondre aux calendriers de plus chargés et aux blessures qui en découlent.

Cela coule de source, un tel assouplissement serait accueilli avec soulagement par les sélectionneurs, qui disposeraient ainsi de trois cartouches supplémentaires. Sauf si certains entraîneurs sont d'un autre avis sur la question. Sans prétendre connaître les intentions de Domenico Tedesco, Johan Bakayoko avance le débat sous un angle moins tranché.

Le choix des armes

"Je trouve que ça dépend des attentes du coach. Ca dépend s’il estime que ça irait avec 26 ou peut-être qu’il préfère en garder 23 pour faire moins de déçus parmi les joueurs retenus" déclare-t-il à la RTBF, avec déjà les yeux tournés vers ce mois de cohabitation où tout le monde devra se montrer concerné.

Il poursuit : "On avance pour le moment avec un groupe restreint donc je ne sais pas trop ce qu’en pense le sélectionneur. Ca dure un mois, peut-être qu’il serait ravi d’élargir le noyau". De quoi encore rendre encore un peu plus incertaines les prédictions quant à l'identité des joueurs qui représenteront la Belgique en Allemagne cet été.