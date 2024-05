Belgique - France, le tout premier match international de l'histoire du football, c'était il y a 120 ans !

Il y a 120 ans, jour pour jour, la Belgique disputait le tout premier match international de son histoire, contre la France.

1er mai 2024. Il y a 120 ans, jour pour jour, la Belgique disputait le premier match international de son histoire, contre son voisin français. Il s'agissait d'ailleurs du tout premier match officiel entre deux nations.

Cette rencontre, elle s'est déroulée au stade Vivier d’Oie, à Uccle, devant 1.000 à 2.000 personnes. Une rencontre qui a débouché sur un partage spectaculaire : 3-3.

Côté Belge, L’Union Saint-Gilloise, le Racing Club de Bruxelles, le FC Brugeois, le Beerschot et l’Antwerp sont les cinq clubs représentés. Entre les saisons 1903-1904 et 1909-1910, les Unionistes ne loupent le titre qu'à une reprise et sont les véritables fournisseurs de l'équipe nationale.

Mai 1904, là où tout a commencé

Ce mois de mai 1904, il sera décidément décisif pour le football international. Trois semaines après la première rencontre amicale de l'histoire entre deux pays (des joueurs de nationalités différentes s'étaient déjà affrontés, mais sous la forme d'équipes mixtes ou universitaires), sept pays créent la FIFA : la Belgique, la France, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, la Suisse et l’Espagne.

En 1920, la Belgique est au sommet du football international et remporte les Jeux Olympiques à Anvers, en finale contre la Tchécoslovaquie. La Coupe du Monde ayant été créée en 1930, les J.O. étaient, avant cela, le tournoi de football le plus important au monde. Un tournoi qui pourrait permettre l'Union Belge de revendiquer une étoile qu'elle n'aura jamais voulue.