Le Maroc suit Anouar Ait El Hadj avec attention

Le jeune Anderlechtois peut encore choisir entre les Diables Rouges et les Lions de l'Atlas.

Anouar Ait El Hadj futur international marocain? L'Anderlechtois a, en tout cas, encore la possibilité de choisir. Révélation de la saison en Pro League, il dispose de la double nationalité et est donc candidat à une sélection avec les Lions de l'Atlas.

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic, confirme d'ailleurs suivre ses prestations avec intérêt dans les colonnes du Nieuwsblad. "On le suit, mais je n'en dirai pas plus", dit-il. En attendant, Anouar Ait El Jadj qui a déjà porté les couleurs de la Belgique en U16, U17 et U18, devrait débuter une nouvelle campagne avec les Diablotins, le 4 juin prochain, au Kazakhstan. À moins qu'il ne soit appelé par la sélection marocaine?