Mbaye Leye : "Faire table rase afin de ne plus répéter les mêmes erreurs"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège croisera le fer avec La Gantoise lors de la quatrième journée des Playoffs 2.

En s'inclinant contre le KV Malines le week-end dernier, le Standard de Liège a dû faire une croix sur le précieux ticket européen. Déjà privé de plusieurs éléments qui sont à l'infirmerie, quelle ambition pour le matricule 16 à la Ghelamco Arena ? "Il sera important de faire preuve d'une bonne mentalité et de montrer que le club est au-dessus de tout le monde. Que tout le monde soit réveillé et se donne à 100%. Mes joueurs devront être irréprochables et ils seront motivés puisqu'ils savent que je serai toujours présent la saison prochaine", a souligné le T1 des Rouches.

Le technicien sénégalais a déjà en tête l'équipe qu'il veut lors du prochain exercice. "Les joueurs ne joueront pas leur avenir lors des deux dernières rencontres, car je sais qui restera ou pas. Nous serons dans la reconstruction la saison prochaine. Je ne jouerai pas avec 11 joueurs du SL 16 Football Campus mais avec des éléments de qualité bien entourés. Un leadership collectif autour d'eux pour les permettre de grandir. Déjà, notre staff va montrer la voie à suivre. Puis le changement viendra des efforts de tout le monde, du président à la personne responsable de la lessive. Nous ne devons plus répéter les mêmes erreurs. Il faudra faire table rase et recommencer. Il faudra peut-être une année de transition pour sortir des jeunes qui représentent l'ADN du Standard, il faut en être conscient", a conclu Mbaye Leye.