L'infirmerie du Standard est pleine avant le déplacement à La Gantoise : "La malchance"

Ce mercredi soir, le Standard de Liège affrontera La Gantoise lors de la quatrième journée des Playoffs 2.

L'infirmerie du matricule 16 est pleine. "Moussa Sissako souffre au niveau du genou, Selim Amallah a mal au dos tout comme Laurent Jans, Samuel Bastien a une élongation au niveau de la cuisse, Lestienne est incertain car il est touché aux ischios. Et Raskin et Cimirot sont out jusqu'à la fin de la saison. On craignait le pire pour Nico, mais il sera absent au maximum un mois. Sans oublier Arnaud Bodart, Merveille Bokadi et Laurent Henkinet", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

Le matricule 16 est véritablement frappé par la malchance. "Des blessures liées aux circonstances de la saison avec le Covid-19 et les nombreux matchs dans les jambes, mais pas que. Il y a aussi un manque de chance incroyable comme cette blessure de Nicolas Raskin à l'entraînement. Quand je vois Genk ou Malines qui alignent le même onze chaque semaine...Pas de chance de notre côté, c'est ainsi", a souligné le technicien sénégalais.