Un duel entre Gand et Malines pour le ticket européen? "Peut-être que le dernier match sera crucial"

Les Malinois ont fait un grand pas en avant en dominant le Standard à deux reprises, mais ils savent que la messe n'est pas encore dite.

Malines avait entamé les playoffs 2 en dernière position, les Malinois sont désormais en tête à deux journées de la fin. À la faveur d'un précieux six sur six contre le Standard. "On savait que si on voulait faire quelque chose, il fallait gagner cette double confrontation contre le Standard. Après la victoire à Sclessin, on avait à cœur de confirmer chez nous et c'est ce qu'on a fait", se réjouit Thibault Peyre.

Leader avec deux unités d'avance sur La Gantoise et quatre sur Ostende, le Kavé est dans une position confortable à deux journées de la fin du championnat. "Mais c'est loin d'être fini", tempère le défenseur central. "La gantoise revient bien, on sait que c'est une super équipe. Peut-être que le dernier match sera crucial", conclut-il.