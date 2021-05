Pression maximale sur le PSG

Le PSG vit une saison chaotique et a une belle occasion ce mercredi de sauver un tout petit peu sa saison, avant d'espérer un miracle en championnat.

En août dernier, tout allait bien pour le PSG. Sous Thomas Tuchel, le club a disputé la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern et semblait avoir passé un cap. D'ailleurs, sur la scène européenne, on ne peut pas dire que les Franciliens n'ont pas assumé. Après avoir éliminé le FC Barcelone et le Bayern, les joueurs de Pochettino sont tombés contre le Manchester City de Pep Guardiola, qui est certainement la meilleure équipe du continent à l'heure actuelle.

Ce mercedi, le PSG va affronter l'AS Monaco de Kovac, actuellement à la troisième place du classement en Ligue 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce ne sera pas une partie de plaisir. Tout d'abord parce que le PSG passe parfois à côté de ses rencontres importantes.

© photonews

Ensuite, le champion de France en titre va avoir une énorme pression: la Ligue des Champions est terminée, le championnat de France est mal engagé donc si Pochettino ne veut pas se contenter d'un Trophée des Champions, cette semaine sera capitale.

Enfin, les Parisiens devront se passer de Neymar et de Kimpembe, qui sont suspendus. C'est un double coup dur pour le PSG. La pression sera certainement maximale ce soir pour les Parisiens, qui ne sont pas habitués à perdre des finales en France.