🎥 Le dixième but de la saison de Christian Benteke en Premier League

Il a encore frappé! Buteur lors des trois dernières sorties de Crystal Palace, Christian Benteke a remis ça, mercredi soir, contre Arsenal. Bien servi par Andrew Townsend, l'attaquant belge a planté un coup de tête dont il a le secret pour égaliser, mais Gabriel Martinelli et Nicolas Pépé ont offert la victoire aux Gunners dans les arrêts de jeu.

C'est le dixième but de la saison de l'attaquant belge en Premier League. Il n'avait plus atteint le cap des dix buts en Premier League depuis sa première saison avec Palace (2016-2017), au cours de laquelle il avait trouvé le chemin des filets à 15 reprises.

BENTEKEEEEEE !! 🇧🇪



Un but de @chrisbenteke. De la tête. C'est devenu une évidence non ? ⚽😍



Il n'avait plus marqué dans 4 matches consécutifs depuis avril 2013. pic.twitter.com/btQS1pwBTe