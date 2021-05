Mathieu Valbuena sort du silence et commente le retour de Benzema

Opposé à Karim Benzema dans l'affaire de la sextape, Mathieu Valbuena s'est exprimé sur le retour de son ancien coéquipier en équipe de France.

Karim Benzema est de retour en équipe de France. Alors qu'il n'avait plus été sélectionné depuis octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid a été rappelé par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2020. Dans des propos accordés à RMC Sport, Mathieu Valbuena a commenté le retour de son ancien partenaire chez les Bleus.

Toutefois, le joueur de l'Olympiakos ne s'est pas étendu sur le sujet. "S'il peut apporter un plus à cette équipe de France, tant mieux pour les Bleus [...] Si l'équipe de France marche et performe, on dira que Didier s'est adapté malgré un contexte difficile. Si la France échoue et performe moins, on ne lui en voudra pas. C'est aussi ce que sait bien faire Didier Deschamps, faire ses listes. Il sait aussi qu'en attaque il n'a aucune garantie. Il a fait ses choix. Je pense que Dédé sortira gagnant dans tous les cas et il est très malin par rapport à ça."

Pour rappel, Karim Benzema et Mathieu Valbuena ont été opposés dans l'affaire de la "sextape". Le premier est accusé d'avoir fait chanter le second, dont la sextape (vidéo à caractère sexuel) était détenue illégalement par certaines personnes. En novembre 2015, Benzema avait été placé en garde à vue pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" avant d'être relâché. Il n'avait plus été appelé en équipe de France depuis cet épisode.