Didier Deschamps revient sur les accusations de racisme : "Je ne suis plus le même"

C'était l'un des moments clefs de la rupture entre Karim Benzema et Didier Deschamps : le mot "raciste" taggué sur la maison du sélectionneur par un vandale, après que l'attaquant du Real Madrid ait estimé que Deschamps avait "cédé à une partie raciste" de la France.

Karim Benzema lui-même n'a jamais accusé Didier Deschamps d'être raciste, estimant même le contraire dans son entretien avec Marca ("Je ne crois pas qu'il soit raciste, mais il a cédé à la pression d'une partie raciste de la France", avait déclaré le buteur du Real Madrid), mais le mal était fait : le sélectionneur se retrouvait pointé du doigt comme raciste. Il est revenu sur cette période difficile dans un entretien accordé à Téléfoot.

"Vous voulez me faire parler de choses désagréables ... Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. Plus le même. Je ne vois plus les choses de la même façon. Je me suis déconnecté de tout", reconnaît Deschamps. "J'ai une tranquillité, une sérénité désormais, mais cela a été très violent. Si la sélection de Karim en dépendait ? De ça et d'autres choses. Vous vous doutez que s'il est là, c'est que nos discussions se sont très bien passées. Les choses ont changé, de mon côté et du sien".