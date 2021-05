Ligue 1 : Voici l'équipe type de la saison

On y retrouve cinq joueurs du PSG et deux éléments du LOSC, pourtant champion de France.

Burak Yilmaz (35 ans, 28 matchs et 16 buts en L1 cette saison), champion avec Lille, reste sur le carreau puisqu'il n'est pas présent dans l'équipe type de Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Contrairement à Neymar, de quoi faire réagir les réseaux sociaux.

Mais les joueurs de Ligue 1 ont décidé de faire figurer le Brésilien en pointe, accompagné par son coéquipier du PSG, Kylian Mbappé, et Memphis Depay (Lyon). Dans ce 4-3-3, Aurélien Tchouaméni (Monaco), Lucas Paqueta (Lyon) et Benjamin André (Lille) prennent place au milieu, tandis que Jonathan Clauss (Lens), Reinildo (Lille), Marquinhos, Presnel Kimpembe et le gardien Keylor Navas (PSG) s’occupent du secteur défensif.