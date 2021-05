Toulouse s'incline face à Nantes et voit la Ligue 1 s'éloigner

Le dernier ticket pour la Ligue 1 se joue entre Toulouse et Nantes via un double barrage, et l'équipe de l'élite française a battu les pensionnaires de Ligue 2 sur sa pelouse.

Le FC Nantes et son armada de vieilles connaissances de Pro League a fait un grand pas vers le maintien en allant s'imposer sur la pelouse de Toulouse, qui espère remonter directement depuis la Ligue 2 après sa relégation de la saison passée. Les Canaris ont profité notamment d'une erreur de Sébastien Dewaest devant Kalifa Coulibaly sur le second but, et se sont imposés 1-2, prenant une belle option. Brecht Dejaegere était également titulaire pour la Ville Rose, tandis que Renaud Emond est monté en seconde période pour Nantes. Anthony Limbombe n'a pas décollé du banc côté nantais. Round 𝟭 remporté. 👊

Encore un, à la Maison.#tfcfcn — FC Nantes (@FCNantes) May 27, 2021