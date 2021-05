🎥 Ces hymnes parfois discutables des Diables Rouges au fil des compétitions

Le nouvel hymne de la Belgique pour l'Euro 2020 a été révélé, et il ne laisse pas indifférent. Ce n'est pas la première fois : retour sur ces chansons, à succès ou non, qui ont rythmé les compétitions des Diables.

Le Grand Jojo - E Viva Mexico ! (1986)

"Les p'tits Belges, les p'tits Belges, sont à Mexico" : on a tous entendu cet hymne qui a accompagné les Diables Rouges en Mexique en 1986, et qui est désormais lié à l'un des plus grands exploits du football belge. Est-ce pour cette raison que le morceau du Grand Jojo est resté, certainement, la chanson officielle des Diables la plus célèbre et appréciée ? On peut également estimer que le Grand Jojo, contrairement à la plupart des artistes qui l'ont suivi, avait compris l'esprit festif et "de stade" qui fait un bon hymne ...

Rocco en de micro's - Mundiale, pintje halen (1990)

L'esprit belge, c'est aussi la bière - en néerlandais, la pintje à laquelle rend hommage Rocco Granata via cet hymne pour le coup plutôt officieux qui a emmené les Diables Rouges au Mondial 1990. Un titre clairement moins resté dans les annales du supporter noir-jaune-rouge que celle du Grand Jojo quatre ans plus tôt - et ce sera la même chose pour la prestation belge en Italie, puisque nous quitterons la compétition dès les 8es sur la fameuse erreur de l'arbitre David Platt, face à l'Angleterre ...

Adamo - Jouer au ballon (1994)

Un morceau moins léger, plutôt engagé politiquement, mais là encore servi par un artiste typiquement belge et probablement l'un des plus célèbres s'étant chargé d'un hymne des Diables Rouges : Adamo chante l'union entre flamands et wallons avant le Mondial espagnol de 1994.

Nuno Resende - Allez Allez Allez (2000)

L'Euro 2000, organisé conjointement par la Belgique et les Pays-Bas, aura été un vrai fiasco sur le plan sportif, et il faudra attendre 2016 avant que les Diables Rouges retrouvent un Euro. Est-ce la faute du morceau de Nuno Resende ? Probablement pas, et ses sonorités datées années 2000 rappelleront certainement des souvenirs à certains d'entre vous tant le refrain résonnait à l'approche de l'Euro.

Stromae - Ta Fête (2014)

Absence de grandes compétitions entre 2002 et 2014 oblige, il faut attendre le Mondial brésilien pour retrouver un hymne belge, et on ne peut pas dire que le choix de "Ta fête" ait fait l'unanimité. Côté flamand surtout : un morceau en français, sans aucune parole en néerlandais, c'est mal passé au Nord du pays - une polémique plutôt étrange quand on se rend compte que le Grand Jojo, notamment, n'a jamais amené les mêmes débats. Il faut dire que la politique d'union nationale autour des Diables est récente, alors qu'avant chaque région avait en quelque sorte son ou ses hymnes. "Ta Fête" reste un bon morceau, même si, comme d'habitude chez Stromae, il est plus doux-amer que réellement joyeux.

Dimitri Vegas & Like Mike - Melody (2016)

Pour l'Euro 2016, l'Union Belge avait opté pour un artiste un peu plus consensuel : les DJs Dimitri Vegas et Like Mike avec un titre dans l'air du temps et instrumental. Résultat : un morceau réussi mais, osons l'avouer, un peu vite oublié - peut-être aussi parce qu'il n'a pas pu être joué devant une foule en délire au retour de l'Euro français, les Diables ayant pris le bouillon dès les quarts de finale face au Pays de Galles. Pas de ça cette année, messieurs ...

(bonus : Damso - Humains (2018, refusé) )

Toujours dans l'optique de sonner moderne, et encore une fois avec un artiste francophone, l'Union Belge avait envisagé en 2018 de faire de Damso l'auteur de l'hymne belge pour le Mondial 2018. La polémique explosera au vu cette fois du style de l'artiste, rappeur aux textes souvent vulgaires et pas forcément adaptés à tous les publics. Le morceau sera révélé plus tard (certainement sous une version remaniée) : "Humains", du Damso mélodieux au texte apaisé, mais pas forcément aussi dansant qu'il l'aurait fallu. L'histoire d'un mariage qui n'avait pas lieu d'être et s'est fini avant l'autel ...