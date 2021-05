À la loupe : le cauchemar de Kevin De Bruyne contre Chelsea

Titulaire face à Chelsea en finale de Ligue des Champions hier soir, Kevin De Bruyne a fini par assister à la défaite de son équipe depuis les tribunes. Retour sur la sale soirée de KDB.

Kevin De Bruyne va sans doute mettre du temps à oublier ce 29 mai 2021. Hier soir, le Diable Rouge avait l'occasion de remporter la première Ligue des Champions de sa carrière avec Manchester City. Mais c'est finalement Chelsea qui l'a emporté sur la plus petite des marges (0-1). Retour sur la performance de KDB contre les Blues.

Vrai capitaine, faux numéro 9

Titulaire au coup d'envoi, le capitaine des Sky Blues s'est partagé la pointe de l'attaque avec Phil Foden, dans un schéma organisé en 4-2-3-1. Comme c'était souvent le cas ces dernières semaines, Pep Guardiola a choisi de leur faire confiance plutôt que d'aligner un véritable buteur dans son onze de base. Les deux joueurs ont donc alterné sur le front de l'attaque. Lorsque l'un des deux choisissait de décrocher, l'autre restait plus haut sur le terrain, à proximité du rectangle.

L'ancien joueur du Racing Genk a évolué entre les lignes pour proposer des relais à ses partenaires. Il a surtout occupé le demi-espace gauche, proche de Raheem Sterling, avec qui il a entretenu une relation privilégiée en première période. 46% des offensives des Citizens sont passées par le côté gauche (WhoScored). Les deux coéquipiers ont souvent combiné ensemble pour se mettre dans le sens du but et exploiter la profondeur dans le couloir. Mais face à Reece James et Cesar Azpilicueta, leur marge de manoeuvre était réduite. Avec seulement 67% de passes complétées et 25% de dribbles fructueux, KDB n'a pas toujours été en réussite.

Des Sky Blues sans éclair

Face à un bloc adverse compacte, les hommes de Guardiola ont eu du mal à créer des décalages. Mais lorsqu'ils y sont parvenus, Kevin De Bruyne était souvent dans l'équation. Le joueur de 29 ans a d'ailleurs été à l'origine de l'une des plus grosses occasions de son équipe, en trouvant Phil Foden au point de penalty (26ème minute). Mais la tentative de l'Anglais a été bloquée in extremis par Antonio Rüdiger.

Globalement, Manchester City n'a pas brillé durant le premier acte. Sans grande inspiration devant (3 tirs tentés avant la pause), le club mancunien a été vulnérable sur contre-attaque. C'est d'ailleurs sur l'une d'entre elles qu'est venue l'ouverture du score. Bien servi dans la profondeur par Mason Mount, Kai Havertz a effacé Ederson avant de pousser le ballon dans le but vide (41ème).

Chelsea brise le rêve de KDB

Au retour des vestiaires, Kevin De Bruyne a évolué plus bas pour aider ses partenaires à construire le jeu. Mais le natif de Drongen a été gêné par l'activité de N'Golo Kanté dans sa zone. Puis, à la 55ème minute de jeu, c'est à un autre Londonien que s'est heurté KDB, de manière illicite cette fois. Après avoir lancé Riyad Mahrez dans la profondeur, l'ancien joueur de Wolfsburg a été percuté par Antonio Rüdiger. L'Allemand a été sanctionné d'un carton jaune pour cette faute.

De son côté, le Belge est resté au sol pendant plusieurs minutes, avant de se relever péniblement. Toutefois, il n'a pas pu reprendre sa place, et a donc été remplacé par Gabriel Jesus à l'heure de jeu. Les images sont impressionnantes. Un cocard est rapidement apparu sur le visage de Kevin De Bruyne. Soné, le Diable Rouge a été conduit aux vestiaires, avant de revenir en tribune en fin de rencontre.

C'est depuis les gradins de Porto que le numéro 17 a assisté à la défaite des siens, impuissant. Sans lui, Manchester City n'est jamais parvenu à revenir au score. Les Citizens ont ainsi laissé filer le premier titre européen de leur histoire. Mais Kevin De Bruyne n'a pas encore dit son dernier mot. Le Diable Rouge peut toujours rêver d'un titre international avec la Belgique cet été. L'Euro l'attend.