Cristiano Ronaldo au PSG ? Les premiers contacts auraient déjà été initiés entre les deux parties

La star portugaise devrait quitter la Juventus cet été et le PSG représente plus que jamais une option crédible.

Le Paris Saint-Germain avait pour objectif de signer Lionel Messi en fin de contrat du côté du Barça, mais la Pulga devrait finalement prolonger avec le FC Barcelone. Le club parisien a donc changé son fusil d'épaule et aimerait s'attacher les services de Cristiano Ronaldo. Le Portugais souhaite quitter la Juventus Turin cet été, selon AS. De plus, l'attaquant âgé de 36 ans ne ferait pas partie des plans de Massimiliano Allegri, qui souhaite plutôt s'appuyer sur Dybala et Morata en attaque.

CR7 pourrait venir remplacer Kylian Mbappé si le Français venait à rejoindre le Real Madrid. Si celui-ci décidait de rester au Parc des Princes, le PSG pourrait alors se targuer d'avoir un trio offensif fantastique avec Neymar-Ronaldo-Mbappé. Quoiqu'il en soit, les premiers contacts auraient déjà été initiés entre les deux parties depuis quelques semaines, selon la Gazzetta dello Sport.