Officiel : Jordi Cruyff de retour au Barça

C'était dans les tuyaux depuis le retour de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone, c'est désormais officiel.

Jordi Cruyff fait son grand retour au FC Barcelone après des expériences en tant qu’entraîneur au Maccabi Tel-Aviv puis comme sélectionneur de l’Équateur. Le Néerlandais revient donc dans le club où il a été formé et a commencé sa carrière de joueur il y a plus de 30 ans. Il a fréquenté les différentes équipes du Barça pendant dix saisons au total, d'abord entre 1988 et 1996. Il était revenu pendant deux saisons se refaire une santé avec l'équipe B entre 2004 et 2006.

"Le FC Barcelone annonce que Jordi Cruyff rejoindra l'organigramme du département football à compter du 1er août", indique le communiqué. Selon toute vraisemblance, le fils de la légende de l’Ajax et du Barça sera le nouveau secrétaire technique du club blaugrana.