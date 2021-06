Blessé, Dedryck Boyata sera forfait contre la Croatie

Les Diables Rouges se sont entraînés une dernier fois avant la rencontre face à la Croatie demain soir.

Dedryck Boyata manquait à l'appel. Le défenseur avait joué toute la rencontre contre la Grèce jeudi et la raison de son absence à ce dernier entrainement vient d'être précisée.

Il a été confirmé que le joueur du Hertha Berlin ne prendra pas part à la rencontre de demain face à la Croatie. Ce dernier devra se reposer suite à un coup reçu, peut-on lire sur le compte Twitter de l’équipe nationale

Axel Witsel et Eden Hazard étaient, eux, bien présents et ont pris part à la session collective. Ce dernier devrait obtenir du temps de jeu lors du match de demain, tandis que Witsel sera épargné vu qu'il se remet toujours de sa blessure.

Boyata will not be in tomorrow’s squad. Dedryck had a knock and will have some rest the next couple of days.