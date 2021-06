Premier League: Kevin De Bruyne dans le XI de la saison

Un seul Diable Rouge et Cityzens en majorité dans l'équipe de la saison en Premier League.

Sans grande surprise, Kevin De Bruyne fait partie du onze de la saison en Premier League. C'est la troisième fois que le Diable Rouge reçoit cet honneur après 2020 et 2018.

Et il est accompagné par une majorité de ses équipiers: Ederson, Joao Cancelo, John Stones, Ruben Dias et Ilkay Gündogan sont les cinq autres champions d'Angleterre de cet effectif. Les Red Devils Luke Shaw et Bruno Fernandes et les buteurs de Tottenham, Harry Kane, et de Liverpool, Mo Salah, complètent ce onze de la saison.