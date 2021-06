🎥 Les stades de l'Euro : Hampden Park, l'antre écossaise à la riche histoire

Le stade de Glasgow va avoir l'honneur d'accueillir quatre rencontres de l'Euro, dont deux matches de l'Ecosse.

Glasgow peut se se targuer de posséder probablement les trois stades de football les plus mythiques d'Ecosse. Avec le Celtic Park et l'Ibrox Stadium qui appartienent respectivement au Celtic et aux Rangers, l'Hampden Park est le stade qui a marqué l'histoire du football écossais. Il a également laissé de bons souvenirs aux Diables Rouges qui, en 2013, s'étaient imposés sur le score de 0-2 devant un peu plus de 6.000 supporters belges, leur permettant de presque assurer leur ticket pour le Mondial 2014.

© photonews

Depuis 1903 (date de la création du stade), Hampden Park est l'antre dans laquelle l'équipe nationale écossaise joue toutes ses rencontres. Jusqu'en 1950, l'enceinte était considérée comme la plus grande du monde puisqu'elle pouvait accueillir 150.000 supporters. Elle a même enregistré une des plus grandes affluences de l'Histoire lors du match Ecosse-Angleterre de 1937 qui accueilli 149.415 spectateurs ! Après quelques rénovations, la capacité du stade est descendue à 50.000 places.

En plus d'accueillir les matches de l'équipe nationale, Hampden Park est chaque année le lieu de la finale de la Coupe d'Ecosse. Le stade de Glasgow a également accueilli des rencontres de Coupes d'Europe dont la finale 2002 de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Bayer Leverkusen. Jusqu'en mars 2021, Hampden Park hébergait le club amateur de Queen's Park FC, pensionnaire de D4.

Le programme des rencontres de l'Euro qui seront jouées à Glasgow :

Lundi 14 juin : Ecosse-République Tchèque (groupe D)

Vendredi 18 juin : Croatie-République Tchèque (groupe D)

Mardi 22 juin : Croatie-Ecosse (groupe D)

Mardi 29 juin : 1er groupe E-3e du groupe A/B/C/D (8e de finale)