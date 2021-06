Euro : Un forfait du côté des Pays-Bas

Donny van de Beek ne participera pas à l’Euro. Le milieu de Manchester United souffrait d’une blessure et s’entrainait à part du groupe depuis quelques jours. Sa blessure n’a pas évolué positivement et il ne sera pas de retour à temps pour la compétition. Le staff technique a décidé de ne prendre aucun risque avec lui. Le sélectionneur Frank de Boer n'appellera pas de remplaçant au milieu de 24 ans.

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏