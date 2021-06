Dendoncker est prêt à en découdre: "La pression? Je ne la ressens pas, ce n'est pas dans mon caractère"

Leander Dendoncker va ce samedi disputer pour la première de sa carrière un match qui compte dans un grand tournoi avec les Diables.

En effet, lors de la dernière Coupe du Monde, Dendoncker avait disputé la rencontre face à l'Angleterre. Pas celle pour la troisième place, mais la troisième rencontre du groupe, alors que les Diables étaient déjà qualifiés. "J'ai pris un peu du temps de jeu depuis, c'est normal. Ca prend du temps car il y a un groupe de qualité, avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens. Le fait que je joue plus me donne de la confiance".

Mais il le sait, Axel Witsel va revenir rapidement et il devra dès lors peut-être laisser sa place. "Oui, je le sais, même si je ne lis pas toujours ce qu'il se dit. Je sais juste que je ne m'en occupe pas et que ça ne change rien à ma motivation. Axel a toujours eu un grand rôle chez les Diables et il le mérite. Ce serait logique qu'il reprenne sa place, comme Kevin ou Eden."

La pression, Dendoncker ne veut pas en entendre parler. "Je ne suis pas quelqu'un qui ressent la pression, ce n'est pas dans mon caractère. C'est au coach de décider qui doit jouer. Je sais que je ne suis pas le même joueur qu'Axel Witsel. Il a plus d'expérience que moi aussi, il a joué plus de 100 matches avec les Diables. Est-ce que je suis le 6 parfait? Ca je ne sais pas répondre".