Pas de surprise dans la liste du Brésil pour la Copa America

Tite a remplacé seulement deux joueurs.

Après avoir réalise le six sur six face à l'Equateur et au Paraguay dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial, le Brésil se prépare à débuter son parcours en Copa America. La Selecão affrontera le Venezuela, le Pérou, la Colombie et l'Equateur.

Le sélectionneur Tite n'a pas réalisé de grands changements par rapport à la liste dévoilée pour les éliminatoires. Seuls Daniel Alves (Sao Paulo) et Lucas Verissimo (Benfica) ne feront pas partie de l'aventure. Ils sont remplacés par Emerson (FC Barcelone) et Felipe (Atlético Madrid).

La liste du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Emerson (FC Barcelone), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Eder Militao (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (OL), Douglas Luiz (Aston Villa), Everton Ribeiro (Flamengo)

Attaquants : Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Vinicius Jr (Real Madrid)