Eden Hazard progresse encore mais: "J'espérais jouer un peu plus"

Eden Hazard veut retrouver les terrains et ses sensations. On sent un petit peu d'impatience dans certaines de ses déclarations.

Eden Hazard a joué 20 minutes contre la Russie et s'il n'a pas été décisif ce soir, il a rassuré par sa façon de prendre la balle et de tenter de faire la différence. Cependant, le capitaine de l'équipe aurait espérer avoir un peu plus l'occasion de jouer.

"J'espérais jouer un peu plus parce que je me sentais bien aux entraînement", a déclaré Eden Hazard après la rencontre. "Le coach m'avait demandé de ne pas penser à mes blessures. Il m'a demandé de m'amuser et c'est ce que j'ai fait. J'ai pu jouer dix minutes contre la Croatie et vingt minutes aujourd'hui. J'ai besoin de temps de jeu sans prendre de risque. Il faut trouver le bon équilibre mais je fais totalement confiance au coach et au staff."

Bien évidemment, Eden est revenu sur ce qu'il s'est passé lors du match Danemark - Finlande, c'est à dire le malaise cardiaque d'Eriksen. "On a commencé la causerie d'avant-match quand Eriksen a eu son accident. On n'était pas bien mais on a appris dans le bus qu'il s'était réveillé et que ça allait mieux. C'est beaucoup plus important que le foot. On lui dédie cette victoire".