🎥 Revivez en vidéo la victoire des Diables Rouges face à la Russie

La Belgique a très bien réussi son entrée dans le tournoi en s'imposant dans leur premier match à Saint-Pétersbourg.

Les Diables Rouges ont assuré et rassuré samedi soir lors de leur premier match de poule face à la Russie. Pour décrocher les trois premiers points de l'Euro, les Belges ont pu compter sur un doublé de l'inarrêtable Lukaku et un Thomas Meunier en feu. Ce dernier a remplacé Timothy Castagne après une sortie sur blessure et s'est montré décisif avec une passe décisive et un but.

Un premier match qui met donc en confiance avant la rencontre de jeudi face au Danemark.