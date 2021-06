🎥 La République tchèque s'impose grâce à un doublé de Patrik Schik dont une inspiration géniale

Ce lundi, l'Écosse recevait la République tchèque à Hampden Park à Glasgow pour le compte de la première journée du groupe D.

Avec la victoire hier de l'Angleterre sur la Croatie (1-0), cette rencontre pourrait déjà être décisive dans ce groupe D. Un succès de l'une des deux équipes ouvrirait la porte en grand pour une qualification vers les 8es de finale car rappelons-le, les 4 meilleurs 3e iront au tour suivant.

Les Tchèques ouvriront le score peu avant la pause à la suite d'un troisième corner de suite. Coufal dédoublera et centrera pour la tête décroisée de Schick, qui battra Marschall sur sa droite (42e), 0-1. Le 12e but en 27 sélections de Patrik Schick permet à la République Tchèque de regagner le vestiaire avec un but d'avance. Parfois dominée, la Narodni tym a su faire le dos rond dans ses temps faibles, tout en montrant plus de cohérence collective.

© photonews

L'Ostendais Hendry n'hésitera à tenter une frappe lobée, mais celle-ci ira heurter la barre (48e). Juste après, Vaclik repoussera difficilement un dégagement de son défenseur Kalas qui se transformera en ballon aérien (49e).

Alors que l'Écosse avait bien débuté la seconde période, la République tchèque doublera la mise via un but incroyable de Patrik Schick. En première intention, l'attaquant du Bayer tentera un lob de 50 mètres du gauche qui surprendra Marshall (53e), 0-2. On tient sans doute le but de l'Euro !

Le locaux ne baisseront pas les bras. Un nouveau centre venu de la droite permettra à Dykes de se mettre en position de frappe mais Vaclik s'interposera en fermant bien les jambes (62e). Le portier tchèque sortira ensuite un arrêt magnifique du pied devant Dykes empêchant encore les Écossais de revenir dans la partie (66e).

Schick ne sera pas loin du triplé. L'attaquant du Bayer reprendra en première intention un centre venu de la gauche mais frappera plein centre sur Marshall (81e). Le score ne bougera plus, la République tchèque s'impose 0-2 et rejoint l'Angleterre en tête du groupe. L'Écosse ne sera pas parvenue à faire trembler les filets malgré une certaine quantité d'occasions et paie un trop grand manque de réalisme dans les deux surfaces.