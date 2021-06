José Mourinho pointe ce qu'il manque à Eden Hazard

Le capitaine des Diables Rouges est plus souvent présent à l'infirmerie que sur le terrain depuis son arrivée au Real Madrid en 2019.

Eden Hazard (30 ans, 108 sélections et 32 buts) paierait avant tout son manque d’implication à l’entraînement d’après son ex-coach à Chelsea (2013-2015), José Mourinho. "La vérité, c’est ce que vous voyez de lui. C’est un joueur extraordinaire avec un entraînement terrible. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement", a regretté le Special One au micro de TalkSPORT. "Il est très calme et est totalement concentré sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches. Il a une vie très calme. Mais il vient sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup. Quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent", a souligné le Special One.

Même s'il n'est pas encore à 100%, le Portugais veut néanmoins croire à un dénouement heureux. "On sent qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez, mais il est sur le banc en ce moment. (…) Je crois que la Belgique va terminer l’Euro avec Eden titulaire et probablement au sommet de son art", a prévenu Mourinho.