L'Ecosse devra se passer d'un jeune talent contre la Croatie

Coup dur pour l'Écosse. L'équipe au Tartan ne pourra compter sur les services de Billy Gilmour pour affronter la Croatie demain soir, pour la troisième journée du groupe D. En effet, le milieu de Chelsea a été testé positif à la Covid-19, comme l'a annoncé la fédération écossaise de football dans un communiqué officiel ce lundi.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.



Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK