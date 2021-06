Quand Yaya Touré parle ...des fesses d'Eden Hazard

Yaya Touré s'est fendu d'un article ... original dans l'Athletic, évoquant à quel point Eden Hazard utilise bien ses fesses.

Le légendaire ivoirien, qui vient récemment de signer un contrat en tant qu'adjoint à l'Akhmat Grozny, a ainsi évoqué l'importance en football de bien utiliser toutes les parties de son corps, notamment ... les fesses. Et celui qui utilise le mieux son derrière, pas de doute, c'est Eden Hazard, affirme Yaya Touré. "C'est presque devenu une blague que ses fesses soient si grosses, mais c'est très important dans sa façon de jouer", lit-on donc dans The Athletic.

"Quand le ballon arrive, Eden sent l'adversaire et utilise ses fesses pour le bloquer et le repousser, comme un coup de poing". Une analyse intéressante ...