Satisfait après la victoire contre la Finlande, Roberto Martinez pense déjà à Séville : "Il y fera très chaud et le terrain est très lent"

Le sélectionneur avait décidé d'effectuer pas moins de huit changements dans son onze de base après la victoire contre le Danemark.

Ce lundi, les Diables Rouges ont pris la mesure de la Finlande (2-0) et disputeront à Séville leur huitième de finale de cet Euro 2020. "Je suis ravi de l'attitude de mes joueurs. Nous ne pouvions pas encaisser car la Finlande est redoutable dans cette situation, d'autant plus qu'ils voulaient écrire l'histoire", a confié Roberto Martinez après la rencontre en conférence de presse. "Nous avons tenté en première période puis le match a basculé après l'ouverture du score. Si vous m'aviez demandé avant le tournoi mes principaux objectifs, je vous aurais répondu vouloir obtenir neuf points et voir revenir les joueurs blessés. Les voir jouer de la sorte et si longtemps me satisfait pleinement dans l'optique de la suite du tournoi", a souligné le technicien catalan en faisant référence à Axel Witsel, Kevin De Bruyne et Eden Hazard qui ont joué 90 minutes.

La Belgique devra attendre la fin de la phase de groupes pour connaître l'identité de son adversaire dimanche à Séville en huitième de finale. "D'ici là, il faudra encore s'améliorer, peaufiner l'entente et la cohésion. Les étapes sont très claires. Il fera très chaud à Séville, où le terrain est très lent. Il faut préparer l'équipe à être la meilleure possible. Je suis ravi de voir que tout le monde est prêt pour cette prochaine étape. D'autant plus qu'avec cinq changements, cela change radicalement l'approche tactique d'un tournoi. Posséder plusieurs options est une force", a conclu Martinez.