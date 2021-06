Bucarest au lieu de Budapest: erreur fatale à six supporters de la France

Deux lettres et 800 kilomètres de différence: six supporters des Bleus ont bêtement manqué la rencontre de samedi contre la Hongrie, alors qu'ils avaient des billets pour assister au match.

Il y a deux ans, deux supporters de Liverpool avaient confondu Gand et Genk et avaient manqué le duel de Ligue des Champions entre leur équipe favorite et les Limbourgeois, le même genre de mésaventure est arrivé à des supporters français le week-end dernier.

Comme le raconte le média roumain Jurnalul, six fans de l'équipe de France avaient des billets pour le duel contre la Hongrie, mais ils se sont retrouvés à Bucarest, au lieu de Budapest. Mais tout n'est peut-être pas perdu pour les six compagnons d'infortune qui n'ont pas prévu de quitter la Roumanie avant demain et qui pourraient prolonger leur séjour.

La France disputera en effet son huitième de finale, lundi à Bucarest, si elle termine première de son groupe.