Fernando Santos évoque le huitième contre les Diables: "La chaleur peut être à notre avantage"

C'est un huitième de finale particulièrement piégeux qui attendra les Diables Rouges à Séville, où la chaleur sera de mise.

Après avoir bataillé dans le groupe de la mort, c'est contre la Belgique que le Portugal disputera son huitième de finale. Avec deux jours de récupération en moins. "La première étape sera de recharger le batteries, mais ça ne peut pas être une excuse", insistait Fernando Santos en conférence de presse, après le partage contre la France.

Par ailleurs, le huitième de finale se disputera à Séville, à quelques kilomètres de la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Et les thermomètres devraient y afficher 30°, au moment du coup d'envoi.

Un avantage pour la Seleçao? "Nous sommes plus habitués à ce genre de températures, cela peut être un avantage", estime le sélectionneur portugais, qui va désormais "étudier" le jeu des Diables Rouges, une sélection que le Portugal n'a plus croisée en match officiel depuis près de 15 ans et les qualifications pour l'Euro 2008.