Les spécialistes statistiques revoient leur copie: les Three Lions favoris de l'Euro

Avant l'Euro, l'Agence Gracenote, spécialisée dans l'analyse statistique, faisait de la Belgique, le premier favori de l'Euro, avec 14% chances de victoires, juste devant l'Angleterre et la France. Le tableau final et les résultats de la phase de poules ont fait évoluer le constat.

Les Diables Rouges ont logiquement plus de chances de remporter l'Euro, puisque huit pays ont quitté le tournoi (15%), mais ils sont passés derrière l'Angleterre (16,4%) qui, en plus d'avoir un tableau plus favorable sur papier, aura la chance de disputer trois de ses quatre derniers matchs à domicile, si elle va jusqu'en finale. La France (11,8%) et l'Italie (10,1%) complètent le top 4.

