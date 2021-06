Les Bleus enregistrent un retour avant la Suisse

Touché au genou contre le Portugal, Lucas Hernandez a retrouvé le chemin de l'entraînement avec l'équipe de France ce samedi.

Bonne nouvelle pour les Bleus. D'après les informations de RMC Sport, Lucas Hernandez a bien participé à l'entraînement de l'équipe de France aujourd'hui. En effet, le joueur du Bayern Munich aurait pris part à la séance collective organisée ce samedi, à Bucarest, en Roumanie.

Pour rappel, mercredi, le défenseur était sorti à la mi-temps du match contre le Portugal, en raison d'un blessure à un genou. Il avait alors été remplacé par Lucas Digne, qui s'est lui-même blessé quelques minutes après sa montée au jeu. C'est donc Adrien Rabiot qui avait été contraint d'occuper le couloir gauche de la défense.

Lundi, les hommes de Didier Deschamps affronteront la Suisse en huitième de finale de l'Euro. Avec les blessures d'Hernandez et de Digne, le sélectionneur français n'avait plus de latéral gauche opérationnel au sein de son groupe. Le retour du premier serait donc une excellente nouvelle, à un peu plus de 48 heures du coup d'envoi.